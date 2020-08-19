Прокуратура требует вернуть в госсобственность участок нефтегазового месторождения на Харьковщине

Дергачевская местная прокуратура обратилась в хозяйственный суд Харьковской области с иском о признании незаконным и отмене протокола проведения аукциона, а также признания недействительными договоров купли-продажи, специального разрешения на пользование недрами и соглашения об условиях пользования недрами земельного участка с запасами газа и нефти общей стоимостью более 8 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Антимонопольный комитет Украины обнаружил сговор между предприятиями-участниками аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами и признал действия участников антиконкурентными и нарушающими Закон Украины "О защите экономической конкуренции"

"Не согласившись с вышеуказанным решением (АМКУ - ИФ), предприятие (победитель аукциона - ИФ) обжаловало его в порядке хозяйственного судопроизводства. По результатам судебного рассмотрения постановлением Верховного Суда решение Антимонопольного комитета Украины признано законным. Это стало основанием для обращения местной прокуратуры в суд с соответствующим иском", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что балансовые запасы земельного участка площадью более 2,5 тыс. га составляют почти 1,5 млрд куб.м газа и более 320 тыс. тонн нефти, стоимостью более 8 млрд. грн. Аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами был проведен Государственной службой геологии и недр Украины в 2016 году.