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16:16 19.08.2020

Бывшему руководителю управления Госгеокадастра выдвинуто подозрение после разоблачения присвоения 76 га земли в Киевской области

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Бывшему руководителю управления Госгеокадастра выдвинуто подозрение после разоблачения присвоения 76 га земли в Киевской области

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с сотрудниками департамента внутренней безопасности Национальной полиции уведомили о подозрении бывшую руководительницу Главного управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в Киевской области и ее заместительницу.

"По данным следствия, преступная группа занималась незаконным завладением земельных участков на территории Киевской области для ведения сельского хозяйства, которые в дальнейшем передавались в частную собственность другим лицам. Таким образом, был осуществлены отвод и передача в частную собственность почти 40 земельных участков площадью 76 га", - сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора в среду.

В частности, установлено, что в 2018 году сотрудник одного из отделов Нацполиции в Хмельницкой области незаконно повторно использовал свое право как участника АТО на получение земельного участка и мошенническим способом завладел 2 га земли на территории Киевской области. В то же время должностные лица ГУ Госгеокадастра в Киевской области незаконно подписали ряд документов, которыми передали землю в собственность правоохранителям.

В уголовном производстве также проверяется причастность других должностных лиц Госгеокадастра и правоохранительных органов к незаконной передаче в собственность земельных участков на территории Киевской области. Проводятся санкционированные обыски, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Подозрение чиновницам выдвинуто по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), полицейским одного из отделов полиции Хмельницкой области – по ч.3 ст.190 УК (мошенничество).

Теги: #киевская_область #подозрение #гбр #обвинение #коррупция
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