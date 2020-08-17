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19:39 17.08.2020

Поддержавший протестующих в Беларуси гендиректор Купаловского театра уволен

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Поддержавший протестующих в Беларуси гендиректор Купаловского театра уволен

Павел Латушко покинул пост генерального директора Национального академического театра имени Я.Купалы. Его уволили по решению премьер-министра и министерства культуры Беларуси.

"Мы подтверждаем эту информацию. Латушко уволен по статье 259 (расторжение трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа - ИФ) Трудового кодекса Республики Беларусь по решению премьер-министра", - прокомментировали корреспонденту "Интерфакс-Запад" новость в театре.

Как сообщалось, несколькими часами ранее в театре появилась информация о предстоящем увольнении гендиректора. Коллектив театра выступил с резкой критикой такого решения и готовностью защищать своего генерального директора. Тем не менее, вечером 17 августа решение об увольнении Латушко было объявлено уже официально. Труппа Купаловского театра выразила готовность уволиться вместе с гендиректором.

Как только информация об увольнении Латушко появилась в СМИ, участники акций протестов на улицах Минска направились в сторону Купаловского театра, чтобы поддержать артистов и их руководителя.

Как сообщалось, Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласными с результатами выборов. 14 августа он вышел на акцию солидарности и на площади Независимости в белорусской столице заявил о необходимости призвать к ответственности силовиков, проявивших жестокость.

Актеры Купаловского театра выпустили видеообращение в поддержку протестующих против насилия. На здании театра появился бело-красно-белый флаг.

Ранее Латушко работал министром культуры Беларуси, был послом Беларуси во Франции.

Теги: #увольнение #театр #гендиректор #беларусь
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