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19:08 15.08.2020

Протестующие в Минске собрались у зданий госТВ, на телеканал "Беларусь 1" приехали пресс-секретарь президента и спикер Верхней палаты парламента

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Протестующие в Минске собрались у зданий госТВ, на телеканал "Беларусь 1" приехали пресс-секретарь президента и спикер Верхней палаты парламента

Акции протеста проходят в Минске у зданий двух крупнейших государственных телеканалов - "Беларусь 1" и ОНТ, передают белорусские СМИ и телеграм-каналы.

Судя по распространенным в соцсетях видео, около здания "Беларусь 1" собралось около 300 человек, у здания ОНТ - несколько десятков человек. Собравшиеся скандируют "Правду", "Жыве Беларусь" и держат плакаты, осуждающие насилие.

Портал TUT.BY сообщает, что около шести часов вечера к зданию Белтелерадиокомпании приехали Наталья Кочанова (глава Совета республики, экс-руководитель администрации президента - ИФ) и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Они под крики людей "Правду!" и "Позор!" зашли в здание.

Сообщается, что встреча с сотрудниками коллектива "Беларусь 1" проходит за закрытыми дверями. По словам сотрудников компании, встреча созывалась срочно.

В телеграм-каналах сообщается, что сотрудники Белтелерадиокомпании выступили с заявлением о намерении начать забастовку с понедельника. Количество протестующих около здания БТ уже превысило 1 тыс. человек, сообщают очевидцы.

"По БТ. Они действительно хотели бастовать с понедельника. Кто-то спалил чатик, где обсуждали текст заявления. Особо активным заблокировали пропуска, чтобы не было активных людей на встрече", - рассказал изданию "Наша нива" сотрудник телевидения.

Ранее сообщалось, что около десяти сотрудников Белтелерадиокомпании и ОНТ уволились в знак протеста против насилия над мирными демонстрантами.

Теги: #гос_тв #власть #протестующие #беларусь
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