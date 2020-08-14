В Италии зафиксировали самый резкий с конца мая рост числа заболевших коронавирусом

В Италии за сутки зафиксировали 574 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщают в пятницу власти страны.

Это самый высокий показатель в Италии с 28 мая, отмечает газета "Коррьере делла сера".

В общей сложности, в стране выявили около 252,8 тыс. случаев заражения, более 35 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

Италия весной 2020 года была одним из основных очагов распространения COVID-19 в Европе.