События

22:08 14.08.2020

В Италии зафиксировали самый резкий с конца мая рост числа заболевших коронавирусом

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В Италии за сутки зафиксировали 574 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщают в пятницу власти страны.

Это самый высокий показатель в Италии с 28 мая, отмечает газета "Коррьере делла сера".

В общей сложности, в стране выявили около 252,8 тыс. случаев заражения, более 35 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

Италия весной 2020 года была одним из основных очагов распространения COVID-19 в Европе.

Теги: #италия #ситуация #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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