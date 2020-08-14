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20:09 14.08.2020

Пятеро украинцев, задержанных во время массовых протестов в Беларуси, были освобождены из СИЗО - замглавы МИД

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Пятеро украинцев, задержанных во время массовых протестов в Беларуси, были освобождены из СИЗО - замглавы МИД

Пятеро граждан Украины, которые были задержаны в Беларуси во время массовых акций протеста, были освобождены в пятницу, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

"Этот день получился очень продуктивным, поскольку на свободу вышли пять граждан Украины. Все они находятся в безопасности. Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев, Оксана Алешина, о которых утром сообщил президент Украины. После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, который был задержан в Бресте", - рассказал он.

Кроме того, Енин сообщил, что представители Министерства иностранных дел Украины посетили в больнице ещё одного освобожденного украинца, Павла Чернявского, который после освобождения из СИЗО почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

"Травма оказалась не настолько серьезной, чтобы требовать пребывания в стационаре, он отказался от лечения в стационарных условиях, и вернулся домой", - уточнил он.

Всем освобожденным гражданам была предложена помощь от посольства Украины в Республике Беларусь, в том числе в контексте возвращения в Украину, отметил Енин, и те из них, которые пожелают вернуться, смогут сделать это при ближайшей возможности. Об их возвращении будет сообщено отдельно.

"Мы вели консультации с белорусской стороной касательно условий освобождения наших граждан, и на сегодняшний день нам это удалось. Отдельные административные или судебные процедуры ещё продолжаются, поэтому окончательную точку ставить пока что рано. Но самое главное, что все наши граждане, которые были задержаны во время соответствующих массовых манифестаций, освобождены и находятся в безопасности", - добавил Енин.

Как сообщалось ранее, в Минске были задержаны волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий та Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о задержании двух граждан Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно скорее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов.

Позже уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины: Евгений Васильев, Константин Реуцкий, Оксана Алешина и ещё один мужчина, чье имя не разглашалось.

Утром 14 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что были освобождены Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Позже стало известно, что ещё один из задержанных сможет вернуться домой после того, как оплатит штраф.

Теги: #освобождение #задержанные #беларусь
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