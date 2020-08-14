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19:28 14.08.2020

Следователи провели встречу с пострадавшими в 2014 году от отравления неизвестными газами на Майдане

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Следователи провели встречу с пострадавшими в 2014 году от отравления неизвестными газами на Майдане

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований (ГБР) вместе с прокурорами Офиса Генерального прокурора организовали и провели совместную встречу специалиста-токсиколога из США с пострадавшими на Майдане от отравления газами неизвестного происхождения.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора в пятницу, американский профессор украинского происхождения Иван Русин рассказал участникам собрания о современных методах экспертного исследования для диагностики факта химических отравлений, а также ответил на вопросы пострадавших о периоде распада химических веществ и их воздействия на организм человека.

"Токсиколог из США будет оказывать консультативную помощь для установления обстоятельств отравления пострадавших в рамках расследования преступлений, связанных с насильственным противодействием собранию граждан, проходивших в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года в центральной части г.Киева", - говорится в сообщении.

На встрече был определен дальнейший план взаимодействия для проведения экспертиз и исследований пострадавших на Майдане с использованием современных достижений токсикологии в рамках международно-правовой помощи.

Как сообщается на сайте ГБР в пятницу, по результатам встречи был отработан механизм дальнейшего взаимодействия с целью проведения экспертиз и исследований в рамках международно-правовой помощи с использованием современных достижений токсикологии. "Полученные консультации будут использованы при проведении дальнейшего досудебного расследования уголовных преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.

Теги: #гбр #газ #майдан
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