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05:05 14.08.2020

В Китае за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

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В Китае за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлено 58 новых инфицированных COVID-19: 30 больных в активной форме и 28 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны зафиксированы восемь активных случаев, все в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще 22 активных и 24 бессимптомных были "импортированы".

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 39 новых случаев заражения: 19 активных и 20 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 786 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 249 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлено 69 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии трех районах зарегистрировано 4 тыс. 839 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 312 (66 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 481 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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