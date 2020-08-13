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15:38 13.08.2020

Работники предприятий выходят на стихийные митинги в Беларуси, их число растет

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В Минске и других городах Беларуси в четверг работники различных организаций и предприятий выходят на стихийные митинги, их число каждый час растет.

Кроме того, люди стоят "цепью" вдоль многих улиц в Минске и ряде других городов. В Минске уже на протяжении нескольких часов по центру города проходит колонна демонстрантов.

Пока силовые ведомства не вмешиваются.

Телеграм-каналы распространяют видео с митинга на ОАО "МАЗ".

По информации корреспондентов агентства "Интерфакс-Запад", других СМИ, Telegram-каналов и очевидцев, в Минске митингуют сотрудники "Белмедпрепаратов", "Керамина", строители различных организаций.

Как передало беларуское бюро "Радио свобода", на "Керамине" вышли протестовать порядка 400 человек, в том числе начальники цехов, руководство маркетинга.

Несколько сотен сотрудников, "которые задают актуальные вопросы" руководству предприятия, собралось также на ОАО "БелАЗ" (Жодино), сообщает Onliner.by."Рабочие требуют не закрытой встречи за проходной, а открытого собрания на городском стадионе", - информирует издание. Позже появилась информация, что они вернулись на свои рабочие места после того, как мэр города пообещал заводчанам и другим жителям города еще одну встречу вечером.

Против насилия выступили медики 1-й, 4-й и 6-й городских клинических больниц, городской стоматологической поликлиники N1. По информации СМИ, планируют выйти на протест и работники скорой помощи.

Telegram-каналы также сообщают, что работники МАПИД (одно из крупнейших строительных предприятий страны) вышли на улицу перед заводом.

Около 11 часов на улице Макаенка у здания Белтелерадиокомпании собрались женщины в белой одежде с цветами и плакатами. Через дорогу девушек поддержали строители с местной стройки.

Позже протестующие собрались и у здания государственного телеканала ОНТ.

Работники Беларуской государственной филармонии в Минске вышли на протест и исполнили песню "Магутны Божа", которая считается неофициальным гимном Беларуси. Перед Национальным художественным музеем также проходит спонтанная акция.

В центре Минска католики и православные вышли на молитву на площадь у Свято-Духова собора.

Теги: #акции_протеста #предприятия #беларусь
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