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17:28 11.08.2020

После акций протеста в Беларуси в больницах находятся более 200 пострадавших - Минздрав

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После акций протеста в Беларуси в больницах находятся более 200 пострадавших - Минздрав

Более 200 человек, пострадавших в ходе акций протеста в Беларуси после президентских выборов, находятся на лечении в стационарах республики, заявили во вторник в белорусском Минздраве.

"На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести", - говорится в сообщении министерства.

"Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано", - добавили в ведомстве.

Там отметили, что один человек погиб. "Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", - подчеркнули в Минздраве, не уточнив причину смерти.

"Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Беларуси прошли вторую ночь подряд после того, как на прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Около сотни человек - 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц - пострадали, по данным МВД Беларуси, в ходе столкновений в ночь на понедельник. В ночь на вторник это ведомство сообщило об одном погибшем. При этом пострадал 21 сотрудник органов правопорядка. За участие в несанкционированных акциях за двое суток были задержаны порядка 5 тыс. человек.

Правоохранительные органы использовали при разгоне демонстрантов спецсредства, в частности, светошумовые гранаты.

По информации МВД Беларуси, "в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади (в центре Минска - ИФ), один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью".

По данным ведомства, это произошло 10 августа около 23.00.

Теги: #протест #беларусь
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