Все социально незащищенные категории киевлян получат наборы индивидуальной защиты от коронавируса - Кличко

Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Столичная власть увеличит поддержку социально незащищенных категорий киевлян в связи с распространением COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается (...) Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем, как можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь", - сказал мэр в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

По словам Кличко, больше 60 тыс. социально незащищенных киевлян разных категорий ближайшее время получат наборы с необходимыми средствами индивидуальной защиты и памяткой с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и инструкцией, что делать и куда обращаться в случае появлениям симптомов заболевания.

Мэр столицы также поблагодарил медиков, городские службы, волонтеров и неравнодушных киевлян, с которыми Киев "единой командой борется с распространением коронавируса".

Помимо прочего, Кличко призвал киевлян сохранять бдительность и соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких.

По данным Минздрава Украины, Львовская область и Киев лидируют по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. За минувшие сутки в Киеве выявлено 66 новых случаев, всего в столице 9,5 тыс. инфицированных.