Денисова просит Зеленского и Шмыгаля обеспечить семьям украинских политзаключенных надлежащую соцзащиту

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому просьбой сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и поручить правительству обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту.

"Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому Офис с просьбой сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабинету министров Украины обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту. Прошу первую леди Украины Елену Зеленскую взять под личный патронат каждую такую семью", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в понедельник утром.

Также омбудсмен призвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и членов срочно разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию правового статуса и социальной защиты лиц, незаконно лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей и утвердить соответствующую государственную социальную программу.

Кроме того, Денисова призвала международные правительственные и неправительственные организации, в частности Международный Комитет Красного Креста в Украине, предоставить гуманитарную помощь пленникам и способствовать усилению борьбы на международной арене за их освобождение.

Помимо прочего, уполномоченная по правам человека напомнила о трагедии, которая произошла с сыном украинского политзаключенного Руслана Сулейманова Мусой, подчеркнув, что это является следствием циничной оккупационной политики РФ.

"По имеющейся у меня информации, 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам. 112 - незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальные ограничены в передвижении и находятся по месту своего жительства. Из них 71 - являются родителями 188 несовершеннолетних детей", - сообщила Денисова.

Так, по ее словам, 10 жен кремлевских пленников, которые воспитывают 12 детей, проживают в различных регионах материковой Украины, а 62 женщины вместе с детьми остались на оккупированном полуострове.

"Этой осенью на оккупированной территории Крыма с 17 детей политзаключенных в первый класс пойдут лишь 14, так правами на образование трех детей "руководство" крымских образовательных учреждений проигнорировало. Особого внимания и заботы требуют 11 тяжелобольных детей", - добавила Денисова.

Она подчеркнула, что из-за отсутствия доступа на временно оккупированную территорию Крыма системный механизм соцзащиты семьям политзаключенных не может оказать ни одна государственная организация.