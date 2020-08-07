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19:05 07.08.2020

Степанов: с 8 августа Луцк перейдет из "красной" в "оранжевую" карантинную зону, а Тернополь – в "желтую"

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Степанов: с 8 августа Луцк перейдет из "красной" в "оранжевую" карантинную зону, а Тернополь – в "желтую"

На заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято решение перевести с субботы, 8 августа, города Луцк и Тернополь из "красной" карантинной зоны в "оранжевую", сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Пока было принято решение, это позволяют эпидемиологические показатели, город Луцк из "красной" зоны перевести в "оранжевую". Этот перевод состоится с завтрашнего дня, с 8 августа", - сказал Степанов по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС относительно установления уровней эпидемической безопасности распространения COVID-19 в пятницу вечером.

Кроме того, сообщил он, эпидемиологические показатели также позволяют перевести из "красного" в "желтый" уровень эпидемиологической опасности город Тернополь.

"Это решение также произойдет с завтрашнего дня, 8 августа", - добавил Степанов.

Теги: #карантин #зона
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