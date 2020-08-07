События

17:16 07.08.2020

СБУ провела антитеррористические учения на военном объекте в Одесской области

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СБУ провела антитеррористические учения на военном объекте в Одесской области

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области провела обучение на одном из военных объектов, дислоцированных на территории региона.

Как сообщает пресс-центр Управления СБУ в Одесской области на странице в Фейсбуке, тренировки прошли в условиях, максимально приближенным к реальным. Так, в них приняли участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, представители местных органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления.

"Участники учений выполнили комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам и защиты потенциально опасного объекта. Также подразделения отработали алгоритм действий по выявлению и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В свою очередь представители органов местного самоуправления отрабатывали вопросы оповещения и эвакуации граждан.

Теги: #учения #сбу #одесская_область
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