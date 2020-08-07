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06:58 07.08.2020

Сотрудники органов ливанского правосудия задержали 16 сотрудников порта Бейрута

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Сотрудники органов ливанского правосудия задержали 16 сотрудников порта Бейрута

В рамках расследования причин серии разрушительных взрывов в Бейруте в четверг задержаны 16 служащих столичного порта, сообщает Associated Press.

Расследование проводится совместными силами военной полиции и Службой внутренней безопасности Ливана.

К настоящему моменту проведены предварительные опросы ряда должностных лиц порта Бейрута, представителей таможенного управления, лиц, ответственных за техническое обслуживание, и тех, кто отвечал за эксплуатацию ангара №12, в котором были складированы 2750 тонн сдетонировавшей селитры.

Ливанские власти считают, что причиной разрушительных взрывов в порту Бейрута стала детонация 2750 тонн складированной там аммиачной селитры. Этот груз был конфискован таможней Ливана еще шесть лет назад.

Между тем, глава таможенной службы Ливана Бадри Даэр сообщил накануне в интервью ливанской газете "Орьян-ле-Жур", что сотрудники его ведомства неоднократно предупреждали об опасности, которую представляет огромный груз селитры, складированный на территории порта.

"Этот груз был конфискован по решению органов правосудия. Он был помещен в ангар №12 порта в Бейруте. Именно он и взорвался", - сказал Даэр.

"С 2014 года и до недавнего времени мы шесть раз предупреждали органы правосудия о том, что этот груз необходимо вывезти из страны, но там нас не слушали", - продолжил он.

В то же время Даэр пояснил, что решение этого вопроса не находилось в компетенции таможенной службы, поскольку груз был размещен в ангаре порта, а ими управляет и их эксплуатирует дирекция порта.

Между тем, директор компании по управлению и эксплуатации порта Бейрута Хасан Корайтем в эфире ливанской телерадиовещательной компании LBC сообщил, что "существуют документы, цель которых состоит в том, чтобы переложить ответственность на других и помешать расследованию".

"Необходимо провести четкое и прозрачное расследование, которое определит ответственность", - отметил Корайтем, добавив, что "удивлен тем, что от складированного материала не избавились, несмотря на переписку между таможенной службой и органами правосудия".

Теги: #расследование #порт #ливан #задержания
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