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21:10 06.08.2020

Лукашенко убежден, что РФ не вернет Крым Украине при его жизни

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Лукашенко убежден, что РФ не вернет Крым Украине при его жизни

Оккупированные РФ Крым и Донбасс не вернутся под контроль украинского правительства в ближайшее время, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

В обнародованном в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона" интервью, отвечая на вопрос, вернет ли РФ Крым и Донбасс Украине "при нашей жизни", глава Белорусского государства сказал: "Конечно, нет".

"С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге, России абсолютно не нужно. Мне просто жаль тех людей, которые сегодня страдают на Донбассе. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события", - добавил Лукашенко.

Теги: #крым #лукашенко #россия
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