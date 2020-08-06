Хозсуд Киева отложил до 27 августа подготовительное заседание в деле по иску "Центрэнерго" к "Укрэнерго" на 1,7 млрд грн

Хозяйственный суд Киева перенес на 27 августа подготовительное заседание в деле по иску ПАО "Центрэнерго" к ЧАО НЭК "Укрэнерго" о взыскании с НЭК 1,699 млрд грн (долги ГП "Энергорынок", ликвидированного с 1 июля 2019 – ЭР).

Согласно решению суда от 30 июля, размещенному в Едином реестре судебных решений, подготовительное заседание переносится, в частности, в связи с устным ходатайством истца об отсрочке заседания, непредоставлением им ответа на отзыв на исковое заявление и ходатайством ответчика о привлечении к делу в качестве третьих лиц Кабинета министров и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В решении суда указывается, что "Центрэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к "Укрэнерго" о взыскании с последней 1,699 млрд грн, из которых 1,47 млрд грн основного долга, остальное – пени, проценты и потери от инфляции.

В обосновании исковых требований истец ссылается на ненадлежащее выполнение ответчиком условий заключенного между сторонами договора от сентября 1999 года в части своевременной оплаты реализованной "Центрэнерго" электроэнергии, вследствие чего у ответчика образовалась задолженность на указанную сумму.

Как сообщалось, Верховная Рада в конце мая приняла за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, предусматривающих защиту ГП "Энергорынок" от банкротства и создание условий для погашения задолженности, сформированной до 1 июля 2019 года на оптовом рынке электроэнергии.

В конце апреля Рада приняла за основу законопроект о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии (№2386), предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн.