Минздрав обратится в МИД для разработки программы привлечения иностранных студентов в украинские медвузы – замминистра Кучер

Министерство здравоохранения планирует обратиться в Министерство иностранных дел с целью разработки программы привлечения иностранных студентов в украинские высшие учебные заведения, сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Мы готовим обращения в МИД для разработки действенной программы привлечения иностранных студентов. Мы понимаем ситуация с пандемией, мы понимаем, что наши вузы могут откровенно потерять студентов, а студенты - это финансирование для этих вузов и вообще развитие. Мы видим, что происходит в других странах, видим, какие условия создают другие страны (для иностранных студентов – ИФ), отбирая рынок обучения у Украины. Мы не можем стоять в стороне", - сказал он на брифинге в среду.

Кучер также сообщил, что Минздрав намерен инициировать упрощение приема иностранных студентов в украинские медвузы сферы управления Минздрава Украины, в частности в 2020 году.

"На сегодня мы работаем над созданием возможности упрощения условий дистанционного зачисления на обучение в эти учреждения. Минздрав совместно с Центром международных программ уже разослал запрос в такие учреждения для сбора предложений по разработке алгоритма дистанционного зачисления иностранных граждан на обучение", - сказал он.

По словам Кучера, следующим шагом Минздрава будет официальное обращение в Минобразования с предложением внести соответствующие изменения в условия приема в вузы в 2020 году.