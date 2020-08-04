Минздрав Израиля против паломничества хасидов в Умань в этом году - СМИ

Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не позволять текущем году паломничество хасидов в г.Умань Черкасской области на праздник Рош ха-Шана, сообщает Deutsche Welle во вторник со ссылкой на израильское издание Arutz Sheva.

"Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры", - сказал директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон.

Как сообщалось, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным ввиду эпидемиологической ситуации в Израиле, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации и сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.