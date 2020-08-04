События

20:33 04.08.2020

Минздрав Израиля против паломничества хасидов в Умань в этом году - СМИ

1 мин читать
Минздрав Израиля против паломничества хасидов в Умань в этом году - СМИ

Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не позволять текущем году паломничество хасидов в г.Умань Черкасской области на праздник Рош ха-Шана, сообщает Deutsche Welle во вторник со ссылкой на израильское издание Arutz Sheva.

"Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры", - сказал директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон.

Как сообщалось, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным ввиду эпидемиологической ситуации в Израиле, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации и сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

 

Теги: #хасиды #моз #умань #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:26 03.08.2020
Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

10:00 27.07.2020
Израиль пока не готов принимать на лечение иностранных медтуристов

Израиль пока не готов принимать на лечение иностранных медтуристов

20:48 25.07.2020
Тысячи израильтян готовятся выйти на антиправительственную акцию в Иерусалиме

Тысячи израильтян готовятся выйти на антиправительственную акцию в Иерусалиме

10:22 20.07.2020
В Израиле началась забастовка медсестер и медбратьев, требуют увеличения оплаты труда

В Израиле началась забастовка медсестер и медбратьев, требуют увеличения оплаты труда

10:03 17.07.2020
Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

13:20 15.07.2020
В Минздраве Израиля бьют тревогу в связи с быстрым распространением коронавируса

В Минздраве Израиля бьют тревогу в связи с быстрым распространением коронавируса

17:17 14.07.2020
В Израиле выявили за сутки почти 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Израиле выявили за сутки почти 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:48 14.07.2020
Прибытие хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана в традиционном формате в этом году невозможно – результаты межведомственного совещания в МИД

Прибытие хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана в традиционном формате в этом году невозможно – результаты межведомственного совещания в МИД

15:58 10.07.2020
В Израиле за сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

В Израиле за сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

22:08 03.07.2020
В Израиле число заболевших коронавирусом после новой вспышки превысило 10 тыс. человек

В Израиле число заболевших коронавирусом после новой вспышки превысило 10 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

Две провокации с использованием подствольных гранатометов зафиксированы с начала суток на Донбассе – Минобороны

Ситуация с финансированием ВАКС в период эпидемии коронавируса сложная, но базовые потребности суда обеспечены – Танасевич

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Ливанская армия берет под контроль районы Бейрута, пострадавшие от взрывов

Около 10 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута

Жители Кипра ощутили взрывы в Бейруте

Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

Офис генпрокурора: за 7 месяцев 89 украинским правоохранителям выдвинуто подозрение в насилии, 13 - в пытках

ФБР обыскало офис риэлторской компании Optima Коломойского в США

Аваков и Чечеткин обсудили в Италии возможность приобретения кораблей для спасательных операций и гуманитарного разминирования

В посольстве Турции сообщили о закрытии заведения, где охрана избила туристок из Украины

МАУ пересматривает программу полетов до конца августа

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА