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15:03 03.08.2020

Сын почетного президента "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров Галлинара в Италии за EUR10 млн

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Сын почетного президента "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров Галлинара в Италии за EUR10 млн

 Сын почетного президента компании "Мотор Сич" Александр Богуслаев выкупил остров Галлинара в Литургийском море близ побережья Итальянской Ривьеры у нескольких владельцев более чем за EUR10 млн.

Как сообщается в понедельник на веб-сайте итальянской газеты Corriere della Sera, сделку по приобретению заключила компания из Монако Galinette, за которой стоит 42-летний выходец из Запорожья с гражданством Гренады Александр Богуслаев – предположительно сын почетного президента ПАО "Мотор Сич", народного депутата Вячеслава Богуслаева.

По данным издания, остров в форме черепахи длиной около 0,5 км расположен в полутора километров от побережья между городами Альбенда и Алассио и является природным заповедником, закрытым для туристов. Ранее принадлежал состоятельным итальянским банкирам.

"Существенные долги перед налоговой, экономические проблемы партнеров – продажа (острова – ИФ) уже назрела. Богуслаев вступил в переговоры уже в мае, а 17 июля сделка закрылась. В идеале Богуслаев теперь сможет установить украинский (или гренадский) влаг на вершине острова черепах", - указано в материале.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

До недавнего времени крупнейшим акционером-физлицом ПАО "Мотор Сич" выступал почетный президент предприятия, народный депутат Вячеслав Богуслаев, задекларировавший в 2016 году уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. Нардеп также внес в полученные в 2016 году доходы инвестиционный доход от принадлежащего ПАО "Мотор Сич" торговца ценными бумагами "Мотор-Дилер" в размере около 1,07 млрд грн.

Теги: #италия #богуслаев #мотор_сич #остров
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