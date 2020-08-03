События

10:16 03.08.2020

Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения - Степанов

1 мин читать
Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения - Степанов

Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения, установленные комиссией ТЭБ и ЧС для определенного региона, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Полномочия по установлению этих ограничений есть только у комиссии ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. Поэтому органы местной власти, согласно их полномочиям, установленным законом, могут только усиливать те или иные эпидограничения, но ни в коем случае не смягчать их", - сказал он на брифинге в понедельник.

Степанов подчеркнул, что "условия адаптивного карантина, которые действуют в Украине, позволяют найти максимальный баланс между работой и эпидбезопасностью".

"Мы четко говорим, в связи с ухудшением каких показателей устанавливается тот или иной уровень опасности. Тут нет никакой политики, есть только цифры", - сказал он.

Министр также отметил, что при переезде из региона красной зоны в другие регионы не нужно проходить тестирование. При этом он отметил, что в связи с остановкой работы общественного транспорта пересечение границ красной зоны возможно только на личном транспорте.

Теги: #карантин #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:47 03.08.2020
Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

14:37 02.08.2020
От коронавируса умер директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора, сообщила замглавы Минздрава

От коронавируса умер директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора, сообщила замглавы Минздрава

16:30 01.08.2020
В распределении Украины на зоны карантина нет никакого политического подтекста – Степанов

В распределении Украины на зоны карантина нет никакого политического подтекста – Степанов

00:02 01.08.2020
В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

18:26 31.07.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" Луцк, Тернополь и один район Черновицкой области

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" Луцк, Тернополь и один район Черновицкой области

17:21 31.07.2020
В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

17:10 31.07.2020
В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи с заполнением секторов не более чем на 25%

В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи с заполнением секторов не более чем на 25%

15:21 31.07.2020
Австрия снимает запрет на рейсы из Украины, но усложняет правила въезда

Австрия снимает запрет на рейсы из Украины, но усложняет правила въезда

14:17 31.07.2020
Сельское хозяйство будет среди отраслей наименее пострадавших от карантинных ограничений – прогноз НБУ

Сельское хозяйство будет среди отраслей наименее пострадавших от карантинных ограничений – прогноз НБУ

10:31 31.07.2020
Степанов: мы планируем заложить в бюджет в 2021 г. 15,9 млрд грн на экстренку

Степанов: мы планируем заложить в бюджет в 2021 г. 15,9 млрд грн на экстренку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одесской области задержали рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

Количество выздоровевших после Covid-19 за сутки превысило количество заболевших только в Черновицкой области

В Украине за сутки выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 выздоровевших, 13 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области задержали рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

Министр инфраструктуры считает необходимым вернуть полицию охраны в ночные поезда "Укрзализныци"

В Генуе открывают новый мост спустя два года после обрушения старого виадука

Количество выздоровевших после Covid-19 за сутки превысило количество заболевших только в Черновицкой области

В Украине за сутки выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 выздоровевших, 13 новых жертв вируса

На Крещатике в Киеве мужчина совершил поджог автомобиля

Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА