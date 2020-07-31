События

11:58 31.07.2020

В районе проведения ООС бойцы Нацгвардии предотвратили поджог соломы на поле и задержали поджигателя

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Гвардейцы батальона имени генерала Кульчицкого во время патрулирования на взводном опорном пункте одной из проселочных дорог в районе проведения операции Объединенных сил заметили автомобиль, неподалеку от которого находился неизвестный мужчина и с помощью спичек на разных участках поля осуществлял поджог соломы.

"Гвардейцы оперативно отреагировали на ситуацию, задержали мужчину, тем самым предотвратив возможный пожар. Военнослужащие сразу вызвали наряд Национальную полицию Украины", - сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в пятницу.

Сейчас по этому факту проводятся следственные действия.

Теги: #поджигатель #оос #нацгвардия
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