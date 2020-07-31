В районе проведения ООС бойцы Нацгвардии предотвратили поджог соломы на поле и задержали поджигателя

Гвардейцы батальона имени генерала Кульчицкого во время патрулирования на взводном опорном пункте одной из проселочных дорог в районе проведения операции Объединенных сил заметили автомобиль, неподалеку от которого находился неизвестный мужчина и с помощью спичек на разных участках поля осуществлял поджог соломы.

"Гвардейцы оперативно отреагировали на ситуацию, задержали мужчину, тем самым предотвратив возможный пожар. Военнослужащие сразу вызвали наряд Национальную полицию Украины", - сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в пятницу.

Сейчас по этому факту проводятся следственные действия.