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19:46 29.07.2020

Апелляция ВАКС отменила решение Печерского суда, которым было заблокировано расследование дела в отношении владельцев "ВиЭйБи Банка"

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Апелляция ВАКС отменила решение Печерского суда, которым было заблокировано расследование дела в отношении владельцев "ВиЭйБи Банка"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в среду удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменила закрытие уголовного производства в отношении экс-владельца ПАО "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка - подозреваемого по делу о завладении 1,2 млрд грн рефинансирования Нацбанка Украины "ВиЭйБи Банком".

"Таким образом, коллегия судей апелляционной инстанции отменила решение Печерского районного суда г.Киева, которым было обязано Офис генерального прокурора закрыть указанное дело", - сообщает пресс-служба САП.

В прокуратуре отметили, что заседание по рассмотрению апелляционной жалобы прокурора продолжалось полноценных два дня.

"Во время судебного заседания коллегия судей рассмотрела более 20 ходатайств от 7 адвокатов, представлявших интересы владельца банка, в частности по возврату жалобы прокурору, об отводе судей и прокурора, по отложению рассмотрения и вообще - об отказе рассмотрения жалобы в целом", - рассказали в САП.

В Антикоррупционной прокуратуре подчеркнули, что это решение АП ВАКС является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда Киева от 5 июня этого года и отменил постановление экс-первого заместителя генпрокурора Виталия Касько от 18 сентября прошлого года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года VAB Банку стабилизационного кредита 1,2 млрд грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова тогда указала, что в тексте постановления судья четко прописал, что решение обжалованию не подлежит.

"Генеральная прокуратура Украины, наконец, поставила точку в так называемом "деле Писарука (экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук – ИФ) и Бахматюка (экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк – ИФ)… Решение о закрытии этого дела дает возможность мне как акционеру вести конструктивный диалог с Фондом гарантирования вкладов", – прокомментировал тогда закрытие дела Бахматюк.

Он еще раз заявил о своем мнении, что Касько восстановил уголовное дело с нарушением требований УПК и процессуальных сроков, и это было результат сговора экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, экс-генпрокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника, каждый из которых имел свои мотивы уничтожить принадлежащий бизнесмену агрохолдинг "Укрлендфарминг" (ULF).

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по этому делу Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Теги: #расследование #банк #вакс
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