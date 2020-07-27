В Закарпатской области из-за сильных осадков подтоплены несколько населенных пунктов

В Закарпатской области в понедельник днем из-за кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках, в результате чего произошло подтопление нескольких населенных пунктов, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Как следствие, в с.Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен один и повреждены 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также из-за разлива воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги", - сказано в сообщении на сайте ГСЧС.

Кроме того, в с.Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, из-за чего подтоплены 3 домохозяйства. Также в с.Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.

Отмечается, что в настоящее время последствия непогоды уточняются.