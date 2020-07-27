События

16:28 27.07.2020

САП и НАБУ вновь предотвратили нанесение многомиллионного ущерба "ОГХК"

1 мин читать
САП и НАБУ вновь предотвратили нанесение многомиллионного ущерба "ОГХК"

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины в сотрудничестве с новым руководством акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" предотвратили растрату имущества государственного общества на сумму 52 млн грн.

"Установлено, что 1845 тонн рутилового концетрата, который сейчас находится в Одесском морском торговом порту, по решению предыдущего руководства государственного общества должны были быть безвозмездно переданы иностранной компании-посреднице (Австрия). Однако выяснилось, что иностранная компания имеет около 600 млн грн долгов перед "ОГХК" и передача сырья может нанести "ОГХК" миллионные убытки", - сообщает пресс-служба САП в понедельник.

С целью недопущения загрузки и передачи сырья, новое руководство госпредприятия обратилось к САП и НАБУ, которые в свою очередь инициировали наложение ареста на вышеуказанную сырье в пределах досудебного расследования фактов возможных злоупотреблений на госпредприятии.

15 июля ходатайство прокуроров и детективов о запрете отчуждения рутилового концетрата в пользу соответствующей компании нерезидента удовлетворено в полном объеме и на сегодня обеспечено его исполнение.

"Ометим, что в мае 2020 года САП и НАБУ предотвратили отчуждение ильменитовой руды ориентировочной стоимостью 80 млн грн в пользу этой же компании-нерезидента", - добавили в САП.

Теги: #набу #огхк #сап #растраты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:45 21.07.2020
Корецкий написал в НАБУ заявление на и.о. директора ГБР и его первого заместителя

Корецкий написал в НАБУ заявление на и.о. директора ГБР и его первого заместителя

18:38 21.07.2020
Офис генпрокурора и НАБУ подписали со Швейцарией меморандум о реализации проекта возвращения активов

Офис генпрокурора и НАБУ подписали со Швейцарией меморандум о реализации проекта возвращения активов

17:37 21.07.2020
НАБУ обнародовало материалы следствия о препятствовании главы ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА

НАБУ обнародовало материалы следствия о препятствовании главы ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА

17:21 20.07.2020
Новак регистрировал в Польше на имена доверенных лиц предприятия и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора" – глава САП

Новак регистрировал в Польше на имена доверенных лиц предприятия и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора" – глава САП

14:09 20.07.2020
Украинские общественные организации просят Зеленского ликвидировать ОАСК

Украинские общественные организации просят Зеленского ликвидировать ОАСК

13:43 20.07.2020
"Укрлендфарминг" заявляет о политическом давлении НАБУ на антикоррупционный суд по делу VAB Банка

"Укрлендфарминг" заявляет о политическом давлении НАБУ на антикоррупционный суд по делу VAB Банка

12:08 20.07.2020
От сегодняшнего решения апелляционной палаты ВАКС зависит дело VAB Банка – НАБУ

От сегодняшнего решения апелляционной палаты ВАКС зависит дело VAB Банка – НАБУ

10:44 20.07.2020
В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

21:09 17.07.2020
НАБУ обнародовало видеосюжет о пяти новых эпизодах преступной деятельности руководства ОАСК и других судей

НАБУ обнародовало видеосюжет о пяти новых эпизодах преступной деятельности руководства ОАСК и других судей

18:30 17.07.2020
В НАБУ подтвердили информацию о вручении подозрений главе ОАСК, его заму и главе ГСА

В НАБУ подтвердили информацию о вручении подозрений главе ОАСК, его заму и главе ГСА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сайт президента Украины не работает из-за аварии, время восстановления доступа пока не известно – ОПУ

Четверо рабочих "Харьковводоканала" погибли во время ремонтных работ в колодце

Учения "Sea Breeze-2020" показали высокий уровень совместимости и готовности к выполнению общих задач их участников

Российские наемники ночью на Донбассе обстреляли подразделения 36-ой ОБрМП ВСУ, украинские военные пока молчат

НКЦК выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, которые несут угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

В США началась финальная фаза испытаний вакцины от коронавируса, в которых участвуют 30 тыс. человек

Сайт президента Украины не работает из-за аварии, время восстановления доступа пока не известно – ОПУ

Четверо рабочих "Харьковводоканала" погибли во время ремонтных работ в колодце

В Харьковской области пресечена попытка вывезти из страны старинные иконы из натуральных жемчужин – СБУ

Почти три десятка человек эвакуировали из запорожского отеля "Intourist hotel Zaporizhzhya" из-за загоревшегося в урне мусора – ГСЧС

На вооружении у спецназа Нацгвардии теперь стоят штурмовые винтовки UAR-15

Страхование рисков может стать спасательным кругом для строительной отрасли в кризисный период - Авдеев

Учения "Sea Breeze-2020" показали высокий уровень совместимости и готовности к выполнению общих задач их участников

Бужанский обратился в полицию по поводу фейковых ситилайтов с его изображением в Киеве

Зеленскому сообщили о закрытии 37 ночных клубов в стране, он отметил важность понимания ответственности за эпидемическую ситуацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА