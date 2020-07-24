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16:45 24.07.2020

МАУ сокращает полеты в ЕС до 15 августа из-за продления запрета на свободное пересечение границ Шенгенской зоны

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МАУ сокращает полеты в ЕС до 15 августа из-за продления запрета на свободное пересечение границ Шенгенской зоны

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) сокращает полетную программу в страны Европы в связи с продлением запрета на свободное пересечение границ Шенгенской зоны для третьих стран.

"В связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины, МАУ сокращает полетную программу на соответствующий период", - сообщила авиакомпании.

На период до 15 августа полностью отменяют рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE) и Кишинев (KIV).

До одной частоты в неделю уменьшится количество вылетов по маршрутам:

Киев - Ницца (NCE) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;

Киев - Рим (FCO) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;

Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотный рейс каждое воскресенье;

Киев - Неаполь (NAP) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;

Киев - Мюнхен (MUC) - Киев - оборотный рейс по понедельникам;

Киев - Мадрид (MAD) - Киев - оборотный рейс по пятницам;

Киев - Барселона (BCN) - Киев - оборотный рейс каждую субботу.

Внутренние рейсы будут осуществляться из Киева в Одессу,Херсон и Львов.

В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу.

Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Рейсы Киев - Львов - Киев будет выполняться, начиная с 21 августа по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье.

Кроме того, в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев - Неаполь.

Теги: #мау #карантин #авиаперелеты
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