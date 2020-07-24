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12:54 24.07.2020

ВСП заявляет о вмешательстве в деятельность в связи с вызовом членов Совета на допрос по делу судей ОАСК

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ВСП заявляет о вмешательстве в деятельность в связи с вызовом членов Совета на допрос по делу судей ОАСК

Высший совет правосудия (ВСП) просит Офис генпрокурора расследовать факты вмешательства в деятельность членов ВСП, которых вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Как сообщается на сайте ВСП в пятницу, обращение о Офис генпрокурора направлено в связи с сообщениями о вмешательстве в деятельность членов ВСП.

"22 июля в Высший совет правосудия поступили сообщения членов ВСП Виктора Грищука, Павла Гречковского и Олега Прудивуса о вмешательстве в их деятельность.... Решением от 23 июля Высший совета правосудия обратился в Офис генерального прокурора с просьбой обеспечить проверку этих сообщений", - информируют в ВСП.

В сообщении Совета отмечается, что указанные члены ВСП были вызваны как свидетели в уголовном производстве, в котором судьи Окружного административного суда Киева являются подозреваемыми, в то время как орган досудебного расследования не направил в ВСП ходатайств относительно судей. "При этом повестки о вызове не содержат исчерпывающей информации", -отмечается в сообщении.

"С учётом определенных Конституцией Украины и законом Украины "О высшем совете правосудия" полномочий Высшего совета правосудия вызов членов Совета на допрос способом, не предусмотренным УПК Украины, нарушает гарантии независимости членов ВСП и содержит признаки вмешательства в деятельность членов ВСП", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, антикоррупционные органы Украины заявили о проведении следственных действий в ОАСК и уведомлении ряда судей, включая главу суда Павла Вовка, о подозрении в совершении преступлений, связанных с захватом государственной власти.

Вовк и адвокаты судей заявили о том, что подозрение не вручено, а уголовное преследование имеет политическую подоплеку.

Согласно законодательству, для привлечения судей к уголовной ответственности после уведомления о подозрении орган досудебного расследования должен обратиться в ВСП с ходатайством о даче согласия на привлечение судей к уголовной ответственности и избрание меры пресечения. Соответствующие документы антикоррупционные органы пока еще не направляли.

Теги: #всп #прокуратура #оаск
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