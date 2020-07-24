В центральных и южных областях Украины ожидается высокий уровень пожарной опасности

В ряде центральных и южных областей Украины в пятницу, 24 июля, ожидается высокий уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 июня в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС в пятницу утром, со ссылкой на данные Укргидрометцентра.