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12:04 10.07.2021

Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

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Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях, сообщила Госслужба по ЧС в Telegram-канале.

Спасатели призвали не разводить открытый огонь возле лесной зоны, в полях. Также запрещено заезжать на автомобиле в лес и оставлять там пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь.

Категорически запрещается жечь мусор, растительные остатки, а также стерню на сельскохозяйственных полях.

Теги: #гсчс #пожароопасность
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