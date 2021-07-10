Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях, сообщила Госслужба по ЧС в Telegram-канале.

Спасатели призвали не разводить открытый огонь возле лесной зоны, в полях. Также запрещено заезжать на автомобиле в лес и оставлять там пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь.

Категорически запрещается жечь мусор, растительные остатки, а также стерню на сельскохозяйственных полях.