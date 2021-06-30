В нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В среду, 30 июня, в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Луганской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 30 июня в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть более осторожными во время нахождения на открытых пространствах, соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать в Службу спасение обо всех случаях возгорания.