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10:40 30.06.2021

В нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

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В нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В среду, 30 июня, в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Луганской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 30 июня в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть более осторожными во время нахождения на открытых пространствах, соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать в Службу спасение обо всех случаях возгорания.

Теги: #пожароопасность #предупреждение
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