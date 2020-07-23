"Луцкий террорист" в суде по мере пресечения: ждите новостей намного интереснее

Подозреваемый в захвате и удерживании заложников в Луцке Максим Кривош заявляет, что сообщников у него не было, а среди всех ветвей власти только президент Украины Владимир Зеленский услышал его требования.

"Никто не собирался выполнять никаких требований... никто и пальцем не пошевелил... только Зеленский позвонил, мы поговорили", - сказал Кривош в суде в Луцке, где ему избирают меру пресечения.

Подозреваемый отметил, что только после разговора с Зеленским он отпустил заложников.

Он рассказал, что автобус для захвата выбрал случайно, а люди преимущественно все время пользовались телефонами.

"План действий был... авторитетов у меня нет", - сказал Кривош.

При этом "луцкий террорист" заявил: "Ждите новостей намного интереснее, чем это".

"Сейчас я извиняюсь перед этими людьми (заложниками – ИФ-У), но о совершенном не жалею", - подчеркнул он.

При этом Кривош уточнил, что следователь, выступая в суде, неверно сказал о выдвинутых им требованиях. "Я не требовал от Зеленского сказать, что он террорист в законе".

"О своём разговоре с президентом, слово в слово, расскажу... перед приговором, на последнем судебном заседании", - пообещал Кривош.

Комментируя информацию о том, что у него были сообщники, "луцкий террорист" сказал: "Это ложь, сообщников нет".

Выступая относительно ходатайства об избрании меры пресечения, он сказал: "Я думаю, что от моего мнения мало что зависит".