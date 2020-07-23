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13:34 23.07.2020

Введение временного базового дохода для самых нуждающихся в мире позволит замедлить распространение COVID-19 - ООН

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Введение временного базового дохода для самых нуждающихся в мире позволит замедлить распространение COVID-19 - ООН

Срочное введение временного базового дохода для самых нуждающихся людей в развивающихся странах мира поможет, среди прочего, замедлить рост числа случаев заражения COVID-19, говорится в докладе Программы развития ООН, опубликованном на ее сайте.

"Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных социальных и экономических мер. Введение временного базового дохода для самых бедных людей в мире является одним из вариантов", - заявил администратор программы Ахим Штайнер.

Авторы доклада считают, что такая мера даст возможность почти трем миллиардам людей покупать еду и оплачивать расходы на здравоохранение и образование. Финансирование этой меры оценивается в $199 млрд в месяц, речь идет о 132 развивающихся странах.

Они отмечают, что помощь и планы восстановления экономик в мире после пандемии не могут быть предусмотрены только для крупных рынков и бизнеса. В то же время, базовый доход позволит правительствам развивающихся стран предоставить людям финансовую поддержку, чтобы они могли продолжить соблюдать изоляцию. Эта мера также призвана помочь местным экономикам стран сохранить на плаву малый бизнес в них и замедлить распространение коронавируса.

Теги: #коронавирус #оон
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