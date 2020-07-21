Луцкий террорист звонит с телефонов заложников и требует журналистов

Террорист, захвативший автобус с людьми в Луцке во вторник, требует от заложников звонить своим близким и вызывать к месту события журналистов.

Так, в общении с журналистами "Первого канала социальный новостей" он потребовал "подтягивать побольше журналистов". "Потому что если начнется штурм, я взорву автобус и не только автобус, а и дистанционно взорвется бомба в людном месте", - сказал злоумышленник.

Одна из заложниц позвонила сыну и сказала, чтобы "как можно больше журналистов приехало сюда". После она передала трубку террористу, который потребовал "перезвонить журналистам и передать им требования". Аудиозапись передал журналистам сын заложницы.

Террорист при этом требования не оглашал, а только ссылался на страницу в соцсетях "Максим Плохой".

При этом страница велась на русском языке, в том числе на русском язвке были и записи в одноименном аккаунте в "Твиттер", которые появлялись после захвата заложников. На аудиозаписях же террорист общается на украинском с ярко выраженным волынским акцентом.