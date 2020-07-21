События

14:12 21.07.2020

Луцкий террорист звонит с телефонов заложников и требует журналистов

1 мин читать

Террорист, захвативший автобус с людьми в Луцке во вторник, требует от заложников звонить своим близким и вызывать к месту события журналистов.

Так, в общении с журналистами "Первого канала социальный новостей" он потребовал "подтягивать побольше журналистов". "Потому что если начнется штурм, я взорву автобус и не только автобус, а и дистанционно взорвется бомба в людном месте", - сказал злоумышленник.

Одна из заложниц позвонила сыну и сказала, чтобы "как можно больше журналистов приехало сюда". После она передала трубку террористу, который потребовал "перезвонить журналистам и передать им требования". Аудиозапись передал журналистам сын заложницы.

Террорист при этом требования не оглашал, а только ссылался на страницу в соцсетях "Максим Плохой".

При этом страница велась на русском языке, в том числе на русском язвке были и записи в одноименном аккаунте в "Твиттер", которые появлялись после захвата заложников. На аудиозаписях же террорист общается на украинском с ярко выраженным волынским акцентом.

Теги: #заложники #террорист #луцк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 21.07.2020
Ситуация в Луцке под контролем, идут переговоры с захватившим людей террористом - Зеленский

Ситуация в Луцке под контролем, идут переговоры с захватившим людей террористом - Зеленский

13:50 21.07.2020
Настоящее имя захватившего заложников в Луцке Максим Кривош

Настоящее имя захватившего заложников в Луцке Максим Кривош

13:33 21.07.2020
Шмыгаль о захвате заложников в Луцке: Главное сейчас - сохранить их жизни

Шмыгаль о захвате заложников в Луцке: Главное сейчас - сохранить их жизни

13:05 21.07.2020
Захвативший заложников в Луцке заявляет о наличии в другом месте еще одного взрывного устройства

Захвативший заложников в Луцке заявляет о наличии в другом месте еще одного взрывного устройства

12:54 21.07.2020
Взявший в заложники людей в автобусе в Луцке дважды судимый – МВД

Взявший в заложники людей в автобусе в Луцке дважды судимый – МВД

12:33 21.07.2020
СБУ просит жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

СБУ просит жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

11:53 21.07.2020
В Луцк вылетел Аваков

В Луцк вылетел Аваков

11:43 21.07.2020
Зеленский: делается все, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке была урегулирована без жертв

Зеленский: делается все, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке была урегулирована без жертв

11:38 21.07.2020
Захвативший в Луцке автобус сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой"

Захвативший в Луцке автобус сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой"

10:38 21.07.2020
В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами, в области введен план "заложник"

В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами, в области введен план "заложник"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мужчина с боевой гранатой зашел в магазин в райцентре в Запорожской области и угрожал перекрыть дорожное движение

В Киеве на рынке "Минский" взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства

Возле Рады облили "зеленкой" нардепа от ОПЗЖ Волошина, полиция задержала двух человек

Захвативший заложников в Луцке заявляет о наличии в другом месте еще одного взрывного устройства

Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

ПОСЛЕДНЕЕ

В санатории Бердянска у шестерых отдыхающих выявлен коронавирус

Дело Окружного админсуда связано исключительно с борьбой за контроль над судебной системой, - эксперт

Мужчина с боевой гранатой зашел в магазин в райцентре в Запорожской области и угрожал перекрыть дорожное движение

В Киеве на рынке "Минский" взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства

Возле Рады облили "зеленкой" нардепа от ОПЗЖ Волошина, полиция задержала двух человек

УДП обвиняет исполнительную службу в незаконном выведении денег со счетов пароходства

Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

Российские наемники передали Украине еще одно неидентифицированное тело

Эпидситуация в семи областях превышает критерии для послабления карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА