Российские наемники передали Украине еще одно неидентифицированное тело

Российские наемники на Донбассе во вторник передали Украине со временно оккупированной территории еще одно неидентифицированное тело военнослужащего, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 21 июля, представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас личность погибшего не идентифицирована", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что, вероятно, это третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области.

"После проведения процедуры опознания, завершение судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи Зайцево

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

17 июля на подконтрольную правительству Украины территорию было передано неидентифицированное тело военнослужащего.