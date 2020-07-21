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10:05 21.07.2020

Органы местного самоуправления устанавливают доплаты медикам в школах – Степанов

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Органы местного самоуправления устанавливают доплаты медикам в школах – Степанов

Доплаты медикам, работающим в школах, устанавливают органы местного самоуправления, отметил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Органы местного самоуправления устанавливают доплаты, в том числе доплаты учителям, врачам. Им не мешает ни один приказ, ведь у нас есть закон о местном самоуправлении, где предусмотрена возможность таких доплат. В то же время я дам соответствующее поручение, что сделать с этой нормативной базой (приказ Минздрава №308/519 от 5 октября 2005 года "Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения" – ИФ), чтобы не было потребности искать поводы не повышать зарплату медикам в школах",- сказал он.

Теги: #медики #степанов #минздрав
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