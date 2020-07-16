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22:11 16.07.2020

Токаев поставил перед правительством Казахстана задачу определиться со статистикой по пандемии коронавируса

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Токаев поставил перед правительством Казахстана задачу определиться со статистикой по пандемии коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики определиться со статистикой по пандемии COVID-19.

"Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония", - написал Токаев в пятницу в твиттере.

"Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью", - отметил глава государства.

В Казахстане за последнее время выросло количество пневмоний неясной этиологии, при этом тесты не выявляют у заболевших коронавирусной инфекции. Минздрав республики не включает такие случаи в статистику по коронавирусу, объясняя тем, что ждет по этому поводу рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

"Мы сейчас ведем переговоры с международными организациями, Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день по рекомендациям ВОЗ в статистику идут только случаи, имеющие ПЦР-положительный результат", - поясняла замминистра здравоохранения Людмила Бюрабекова в минувшую среду на брифинге в Нур-Султане, отвечая на вопрос, почему пневмонию не включают в статистику выявленных случаев коронавируса в Казахстане.

По последним данным, в стране официально подтверждено 65 тыс. 188 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 39 тыс. 66 человек, 396 скончались

Теги: #президент #коронавирус #статистика #казахстан
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