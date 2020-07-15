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20:32 15.07.2020

МИД Украины осудил ранение и задержание Россией гражданина Грузии на линии оккупации с Цхинвальским регионом

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МИД Украины осудил ранение и задержание Россией гражданина Грузии на линии оккупации с Цхинвальским регионом

Министерство иностранных дел Украины осуждает ранение и задержание на линии оккупации с Цхинвальским регионом (Южная Осетия) в районе с. Квемо Чала гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.

"Такие провокационные действия российского оккупационного режима является дерзким нарушением Российской Федерацией Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и направлены на дестабилизацию ситуации безопасности в регионе. Россия, реализуя практику задержаний, похищений, пыток и убийств, продолжает системно и беспрецедентно нарушать нормы международного гуманитарного права", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

Украина неизменно подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и требует от России немедленно прекратить дестабилизационные действия против мирного населения Грузии, а также предоставить беспрепятственный доступ к оккупированным территориям Грузии международным правозащитным и мониторинговым организациям, а также освободить и вернуть задержанного и раненого гражданина Грузии.

Теги: #грузия #россия #мид
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