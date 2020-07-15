События

10:00 15.07.2020

КС в четверг рассмотрит дело о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

2 мин читать
КС в четверг рассмотрит дело о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

Конституционный суд Украины в четверг, 16 июля, начнет рассмотрение дела о конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

"16 июля в 10:00 Большая палата Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 64 народных депутатов Украины о конституционности отдельных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" и закона в целом, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - говорится в сообщении.

Так, авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлено преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса.

Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.

Как сообщалось, Рада 13 мая приняла закон №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), спикер парламента 21 мая отправил его на подпись главе государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 мая.

Законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на усовершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Представление от 64 народных депутатов Украины поступило в КС 11 июня.

Теги: #конституционный_суд #банки #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 15.07.2020
Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

19:00 08.07.2020
Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

10:18 08.07.2020
КС в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

КС в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

19:02 07.07.2020
ПриватБанк подключил возможность приема платежей в Google Pay для 12 тыс. украинских онлайн-магазинов

ПриватБанк подключил возможность приема платежей в Google Pay для 12 тыс. украинских онлайн-магазинов

17:05 07.07.2020
Операторы не имеют фактической возможности ограничивать доступ к веб-сайтам - Vega о законопроекте о медиа

Операторы не имеют фактической возможности ограничивать доступ к веб-сайтам - Vega о законопроекте о медиа

13:40 07.07.2020
Языковой закон касается только украинского, а не русского или других языков нацменьшинств

Языковой закон касается только украинского, а не русского или других языков нацменьшинств

16:36 06.07.2020
Конституционный суд Украины должен обеспечить верховенство Основного закона, в том числе в языковом вопросе - Нимченко

Конституционный суд Украины должен обеспечить верховенство Основного закона, в том числе в языковом вопросе - Нимченко

19:31 03.07.2020
НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

19:06 03.07.2020
Член набсовета Укрбудинвестбанка Лубяницкий уволился по собственному желанию

Член набсовета Укрбудинвестбанка Лубяницкий уволился по собственному желанию

17:15 03.07.2020
ЧБТР высказывается за предоставление многосторонним банкам ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

ЧБТР высказывается за предоставление многосторонним банкам ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины – СНБО

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 049 продолжают болеть

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 7 украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

7 украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрела российских наемников на Донбассе – штаб ООС

Работа Центрального ж/д вокзала в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки выявлено 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 125 человек

Митинги с призывами объявить мобилизацию прошли в столице Азербайджана

В результате столкновения двух поездов в Чехии погиб машинист, несколько десятков человек пострадали

Степанов: мы утвердим правила обучения в школах с сентября на следующей неделе

Шустер и его партнер Елизаров передали военному госпиталю наркозно-дыхательный аппарат

В Минске задержаны около 200 участников акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты

Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины – СНБО

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 049 продолжают болеть

Число жертв коронавируса в мире превысило 578 тыс., число инфицированных - более 13,3 млн - университет Хопкинса

Трамп уверен, что победит Байдена благодаря "молчаливому большинству"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА