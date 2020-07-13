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16:11 13.07.2020

Рада продлила сроки использования бумажных документов в своей работе

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Рада продлила сроки использования бумажных документов в своей работе

Верховная Рада продлила сроки использования бумажных документов в работе парламента.

Соответствующий законопроект №3720 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады об усовершенствовании электронной формы документооборота в парламенте за основу поддержало 302 народных депутата, а в целом - 306.

Согласно законопроекту, документы, предусмотренные Регламентом, подаются в электронной или бумажной форме со дня вступления в силу этого закона и до первого дня 5-ой сессии IX созыва (в ныне действующей редакции - со дня вступления в силу этого закона и до первого дня 4-ой сессии IX созыва).

Теги: #верховная_рада #документы
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