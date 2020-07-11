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10:50 11.07.2020

Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины

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Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 15 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром.

Как сообщает Центр общественного здоровья, наибольшее количество активных больных на 100 тыс населения зарегистрировано в Черновицкой (249,8), Львовской (226,7) и Закарпатской (200) областях.

В настоящее время госпитализировано 3912 лиц, из них 105 подключено к аппарату ИВЛ.

Заболевание было подтверждено у 3802 детей и 7261 медработника, из них 4920 медработника выздоровели.

За сутки исследовано 12 265 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 786 402 образца и ИФА 344 929 образца.

По данным СНБО, всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 21 новый случай заболевания Covid-19 и 37 случая выздоровления ранее заболевших, два человека умерли. Сейчас в области болеет 523 человек (на 18 меньше, чем днем ранее);

в Волынской области подтверждено 55 новых случаев заболевания Covid-19 и 179 случаев выздоровления, один человек умер. Сейчас в области болеют 1 330 человек (на 125 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 3 новых случаев заболевания и 7 случаев выздоровления, сейчас болеет 95 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Донецкой области 7 новых случаев заболевания и 14 - выздоровления, сейчас болеют 499 человек(на 7 меньше за сутки);

- в Житомирской области 9 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 23 случая выздоровления, сейчас болеет 358 человека (на 15 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 108 новых случаев заболевания, 6 случаев смерти и 18 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 507 человек (на 84 больше за сутки);

- в Запорожской области 2 новых случаев заболевания и 16 - выздоровления, один человек умер, сейчас болеют 83 человек (на 15 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 56 новых случаев заболевания, 2 - смерти, сейчас болеют 1 634 человек (на 54 больше за сутки);

в Киеве 125 новых случаев заболевания и 25 - выздоровления, два пациента умерли, сейчас болеют 3 933 человек (на 98 больше за сутки);

в Киевской области 46 новых заболевших, 76 человек выздоровели, двое умерли. Сейчас болеют 1 133человек (на 32 меньше за сутки);

- в Кировоградской области не было новых случаев заболевания за сутки и случаев смерти, 3 человека выздоровели, сейчас болеют 52 человека (на 3 меньше, чем днем ранее);

- в Луганской области 3 случая выздоровления, случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеет 20 человек;

- во Львовской области подтверждено 119 новых случая заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 6 случаев выздоровления, сейчас болеют 5 692 человека (на 110 больше за сутки);

- в Николаевской области 10 новых случаев заболевания и 13 - выздоровления, сейчас болеет 97 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Одесской области 33 новых случаев заболевания и 44 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 167 человек (на 11 меньше, чем днем ранее);

- в Полтавской области 11 новых случаев заболевания и 7 случаев выздоровления, сейчас болеет 21 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Ровенской области 66 новых случая заболевания и 198 случаев выздоровления, один пациент умер, сейчас болеют 1 741 человека (на 133 меньше за сутки);

- в Сумской области 6 новых случаев заболевания и 16 - выздоровления, сейчас болеет 41 человек (на 11 меньше за сутки);

в Тернопольской области 43 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 15 – выздоровления, сейчас болеют 816 человек (на 27 больше за сутки);

- в Харьковской области 44 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 36 человек выздоровели, сейчас болеют 1 161 человек (на 7 больше за сутки);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, два человека выздоровело, сейчас болеют 15 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области 7 новых случаев заболевания и 7 – выздоровления, сейчас болеют 223 человека;

- в Черкасской области 13 человек заболели и 11 – выздоровели, один пациент умер, сейчас болеют 119 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 21 новый случай заболевания, 3 ранее заболевших умерли, 87 человек выздоровели, сейчас болеет 120 человек (на 1 больше за сутки);

- в Черниговской области 2 новых случаев заболевания и 21 случай выздоровления, сейчас болеет 298 человек (на 19 меньше за сутки).

Теги: #снбо #регионы #коронавирус
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