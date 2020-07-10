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18:20 10.07.2020

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

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Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

В пятницу, 10 июля, российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом активно применяли запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказана неотложная помощь врачей. Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери захватчиков уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 пятницы, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники на рассвете применили минометы калибра 120 мм на подступах к н.п.Причепиловка. Из минометов такого же калибра, а также из гранатометов различных систем захватчики открывали огонь возле Хутора Вольный и Орехово. Кроме того, в течение дня, оккупанты обстреляли украинские опорные пункты у н.п.Новотошковское и н.п.Новолуганское из 82-х мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", факты вражеской вооруженной агрессии зафиксировали в пригороде Авдеевки. "На этом участке линии фронта противник два раза вел огонь, задействовав автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Невельского", - говорится в сводке.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Теги: #всу #оос
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