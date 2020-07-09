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10:36 09.07.2020

Частью нацпроекта "Большое строительство" в 2021г станет восстановление 100 культурных объектов - Ткаченко

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Частью нацпроекта "Большое строительство" в 2021г станет восстановление 100 культурных объектов - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что в 2021 году частью национального проекта "Большое строительство" станет восстановление 100 культурных объектов.

"В следующем году частью национального проекта "Большое строительство" станет восстановление 100 культурных объектов… Впервые за 30 лет независимости мы реально сможем восстановить историко-культурное наследие, которое порой в критическом состоянии - заброшенное и полуразрушенное. И эти объекты являются кодом нашей нации. Сохранения их подлинности и духа - наша ответственность, наполнение новым содержанием - наш долг перед будущими поколениями", - написал Ткаченко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, восстановление памятников также обеспечит устойчивое развитие территорий громад и проложит новые туристические маршруты.

Ткаченко отметил, что в перечень войдут такие объекты как Острожский замок (Ривненская обл.), Национальный художественный музей (Киев), Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" (Черниговская обл.), Бережанский замок (Тернопольская обл.), Оборонительные стены в Жовкве (Львовская обл.), Харьковский национальный академический театр оперы и балета им.Лысенка (Харьков), Дворец Потоцких (Одесса), Дворец Подгорецкого замка (Львовская обл.), Национальный заповедник "Хортица" (Запорожская обл.) и Николаевская астрономическая обсерватория (Николаевская обл.).

Теги: #ткаченко #большое_строительство
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