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12:07 08.07.2020

КПВВ "Марьинка" остается заблокированным российскими наемниками

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КПВВ "Марьинка" остается заблокированным российскими наемниками

Движение через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области остается заблокированным российскими наемниками, сообщает администрация Государственной пограничной службы Украины в среду.

"Вчера по гуманитарному коридору "Донецк-Курахово" со временно оккупированной территории прибыл только один человек - гражданин Германии, которого террористы все же выпустили", - сообщает отдел связей со СМИ администрации ведомства в среду.

При этом, согласно распоряжениям командующего Объединенных сил, пропуск через линию разграничения осуществляется в трех контрольных пунктах въезда-выезда, в том числе и "Марьинке", отмечается в сообщении.

За минувшие сутки линию разграничения в Донбассе пересекло почти 1,2 тысячи человек: военнослужащие Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" в течение 7 июля на въезд со временно оккупированной территории Украины оформили 297 человек и 35 транспортных средств, а на выезд с подконтрольной правительству территории - 163 человека и 6 транспортных средств. Через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения в пешем порядке пересекли 723 человека: 366 в направлении временно оккупированной территории и 357 – в сторону подконтрольной территории.

Как сообщалось, в конце июня пропуск через линию разграничения на востоке Украины осуществлялся только в одном контрольном пункте въезда-выезда - "Станица Луганская". С 11 июня российские наемники блокировали работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня - КПВВ "Новотроицкое".

Однако 7 июля в Госпогранслужбе сообщили о том, что через КПВВ "Новотроицкое" осуществляется пропуск граждан и транспортных средств, а КПВВ "Марьинка" тоже функционирует.

Теги: #госпогранслужба #кпвв #марьинка
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