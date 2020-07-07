События

18:51 07.07.2020

Офис генпрокурора начал расследование участия французских наемников в НВФ на Донбассе

1 мин читать
Офис генпрокурора начал расследование участия французских наемников в НВФ на Донбассе

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту участия иностранных наемников в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) на Донбассе.

"Прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - указывается в сообщении Офиса генпрокурора.

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Производство начато по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 (наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: #французы #генпрокуратура #донбасс #нвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 07.07.2020
Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Марьинка" на линии разграничения

Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Марьинка" на линии разграничения

23:49 06.07.2020
Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

09:59 06.07.2020
В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта, под землей остались люди

В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта, под землей остались люди

07:21 05.07.2020
Российские наемники 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы, ранен боец ВСУ

Российские наемники 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы, ранен боец ВСУ

09:27 04.07.2020
РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

13:56 03.07.2020
Замглавы МИД Божок назвал "ложью и манипуляцией" заявления Венедиктовой о нанесении им материального ущерба и разглашения гостайны

Замглавы МИД Божок назвал "ложью и манипуляцией" заявления Венедиктовой о нанесении им материального ущерба и разглашения гостайны

13:27 03.07.2020
Москва на берлинских консультациях настаивает на определении статуса Донбасса - СМИ

Москва на берлинских консультациях настаивает на определении статуса Донбасса - СМИ

07:48 03.07.2020
Дезертир из состава российских наемников на Донбассе застрелил двух "милиционеров" – украинская разведка

Дезертир из состава российских наемников на Донбассе застрелил двух "милиционеров" – украинская разведка

20:06 01.07.2020
ООН призвало все стороны конфликта на Донбассе принять скоординированные и реалистичные меры по открытию КПВВ на линии разграничения

ООН призвало все стороны конфликта на Донбассе принять скоординированные и реалистичные меры по открытию КПВВ на линии разграничения

15:00 01.07.2020
Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум экс-сотрудникам "Правэкс-Банка" за обналичивание 47 млн грн

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум экс-сотрудникам "Правэкс-Банка" за обналичивание 47 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Луганской области задержали диверсанта, планировавшего взорвать резервуары с амиаком – Офис генпрокурора

Зеленский сообщил в НАПК о неподаче им сообщения об изменениях в имущественном состоянии

Четверо украинских военных ранены на Донбассе после полудня

Пожар в Луганской области: один человек погиб, девять человек госпитализированы, 110 домов уничтожены - ГСЧС

В Луганской области из-за лесного пожара эвакуируют жителей двух поселков, предварительно один человек погиб, 4 госпитализированы

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы предлагают увеличить уставной капитал ЭКА до минимальных 2 млрд грн

В Луганской области задержали диверсанта, планировавшего взорвать резервуары с амиаком – Офис генпрокурора

ПриватБанк подключил возможность приема платежей в Google Pay для 12 тыс. украинских онлайн-магазинов

В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей прекращено транспортное сообщения еще с тремя селами

Зеленский сообщил в НАПК о неподаче им сообщения об изменениях в имущественном состоянии

У президента Бразилии подтвержден COVID-19

Украинские специалисты в США приступили к подготовке к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес" – СНБО

Четверо украинских военных ранены на Донбассе после полудня

Пожар в Луганской области: один человек погиб, девять человек госпитализированы, 110 домов уничтожены - ГСЧС

В Луганской области из-за лесного пожара эвакуируют жителей двух поселков, предварительно один человек погиб, 4 госпитализированы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА