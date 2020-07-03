Рада приняла в целом законопроект об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3734 "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за документ в целом проголосовало 310 народных депутатов.

Законопроект авторства Зеленского был подан в Верховную Раду 24 июня и был определен президентом как неотложный.

Как сообщалось, 22 июня президент инициировал внесение изменений в закон "О высшем образовании", упрощающих поступление в вузы Украины выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

"Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО) и иметь возможность поступить во все ВУЗы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас", - сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, согласно предложенным президентом изменениям, выпускники с временно оккупированных территорий будут учиться в украинских ВУЗах бесплатно, через госзаказ в пределах квот.

"Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - подчеркнул Зеленский.

На данный момент подобные нормы действуют только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк отметил агентству "Интерфакс-Украина", что возможность для детей из временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории.

"С 2014 года власть постоянно говорила, что "Крым – это Украина, Донбасс это Украина". Но дальше лозунгов дело не доходило. Мы это меняем. Неоднократно президент Зеленский подчеркивал – там живут украинцы, там живут наши граждане. Мы должны за них бороться. Возможность детям из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступать без ВНО – один из конкретных предметных шагов в этом направлении", - сказал он в комментарии агентству.

Костюк отметил, что по инициативе президента Зеленского эти дети, а также дети из Крыма смогут поступать во все вузы Украины, а не по ограниченному списку, как было ранее. И в рамках квот, установленных Министерством образования, а это 20% от госзаказа для каждого вуза, смогут учиться бесплатно.