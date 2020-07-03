В Украине 876 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 505 - выздоровели, 27 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев Covid-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 2 июля, сообщалось о 889 новых случаях Covid-19, 1 июля было 664 новых заболевших, 30 июня - 706 инфицировнных за сутки, 29 июня – было 646 новых заболевших Covid-19, 28 июня - 917 случаев, 27 июня - 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 46 763 человека, выздоровевших – 20 558, умерли 1 212 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 24 993 человека, что на 344 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (153), Киеве (105), Закарпатской области (80), Ривненской области (73).