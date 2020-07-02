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18:52 02.07.2020

Контрразведка СБУ разоблачила миллионные злоупотребления при выполнении оборонного заказа на Житомирском бронетанковом заводе

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Контрразведка СБУ разоблачила миллионные злоупотребления при выполнении оборонного заказа на Житомирском бронетанковом заводе

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила должностных лиц государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на миллионных злоупотреблениях при ремонте систем защиты украинских Вооруженных сил.

"В рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018г должностные лица государственного предприятия заключили с львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 миллиона гривень", - сообщает в четверг пресс-центр СБ Украины.

В то же время инициированная СБУ проверка показала, что на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования сторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники. В то же время львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика, искусственно завысив стоимость работ более чем на 60%.

Кроме того, эксперты выявили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов. Это могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности.

"Правоохранители провели семь санкционированных обысков на бронетанковом заводе и во львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по месту жительства участников сделки. Изъято военную продукцию, договоры, финансовую документацию, доказывающих неправомерное завышение стоимости ремонтных работ.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #оборона #сбу #коррупция #оборонзаказ
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