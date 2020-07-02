Минздрав ожидает принятия Радой законопроекта об штрафах за несоблюдение масочного режима

Министерство здравоохранения надеется на скорое принятие Верховной Радой законопроекта, устанавливающего штрафы за не ношение масок, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Вчера на заседании правительства утвердили законопроект, который будет передан в ВР, о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление штрафов за неношение масок как для физических лиц штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, для юрлиц – владельцев общепитов, спортзалов, магазинов, если они не соблюдают требования, то для них штраф будет составлять от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Надеемся, что наши нардепы его поддержат",- сказал он.

Степанов также напомнил, что лечение пациентов с COVID-19 покрывается государством.

"В соответствии с действующим законодательством у нас установлены пакеты за лечение больных COVID-19, которые предусматривают как проведение анализов, так и полный процесс лечения, куда входят и лекарства, и 300% зарплаты для медработников. Лечение всех, кого госпитализируют с COVID-19, осуществляется за счет государства",- добавил министр.