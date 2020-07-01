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15:00 01.07.2020

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум экс-сотрудникам "Правэкс-Банка" за обналичивание 47 млн грн

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Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум экс-сотрудникам "Правэкс-Банка" за обналичивание 47 млн грн

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении двум бывшим бухгалтерам-кассирам ПАО КБ "Правэкс-Банк" в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам.

"По версии следствия, должностные лица, находясь на должностях бухгалтера-кассира одного из отделений банка, незаконно оформили банковские счета на имя четырех граждан, после чего подделали от их имени документы на перевод. Таким образом были обналичены более 47 млн грн", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Теги: #правэкс_банк #генпрокуратура
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