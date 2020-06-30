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17:11 30.06.2020

ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины

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ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины

Европейский Союз открывает границы для четырнадцати стран, Украины в этом списке нет.

Европейский Союз во вторник обнародовал решение рекомендовать постепенное снятие временных ограничений на поездки в ЕС для граждан третьих стран. Украины в списке нет.

"Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендациях, с 1 июля государства-члены должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай", - сказано в решении.

В ЕС отметили, что этот список пересматривается и, в зависимости от обстоятельств, обновляется каждые две недели.

Теги: #границы #ес
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