ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины

Европейский Союз открывает границы для четырнадцати стран, Украины в этом списке нет.

Европейский Союз во вторник обнародовал решение рекомендовать постепенное снятие временных ограничений на поездки в ЕС для граждан третьих стран. Украины в списке нет.

"Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендациях, с 1 июля государства-члены должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай", - сказано в решении.

В ЕС отметили, что этот список пересматривается и, в зависимости от обстоятельств, обновляется каждые две недели.